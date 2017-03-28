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В Китае обнаружили хрустальные гробы с мумиями27 марта в 16:36

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Их возраст порядка 500 лет.

В центральной части Китая при установке сантехники случайно обнаружили захоронение супругов, которому порядка 500 лет. Находка была сделана 19 марта в уезде Тайкан (провинция Хэнань) бригадой по прокладке канализации, пишет South China Morning Post.


Фото: scmp.com

Исследователи считают, что в найденных хрустальных гробах покоятся внук Гу Цзо, чиновника эпохи правления династии Минг (1368-1644), и его жена, передает "Уралинформбюро".


Фото: scmp.com

Одежда, в которую пара была облачена при погребении, сохранилась настолько хорошо, что до сих пор виден золотой рисунок на ткани.

В некоторых местных СМИ прошла информация, что из гробницы были украдены ценные вещи, в том числе мечи и веера. Однако власти утверждают, что это не так - большинство чиновников в эпоху династии Мин жили скромно из-за борьбы с коррупцией.

Тем не менее, рядом с захоронением выставлен круглосуточный пост охраны.

Стоит отметить, что в Китае перед проведением строительных работ необходимо получить разрешение археологов. Однако в данном случае прокладку канализации вели без него, поэтому неясно, какой ущерб строители могли нанести гробнице.

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