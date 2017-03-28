На пару дней.

В Екатеринбург на V международный туристический форум "Большой Урал" съедутся гости из 12 регионов страны, в том числе Крыма и Ленинградской области. Ожидается приезд профессионалов туррынка из Беларуси, Киргизии и Казахстана.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики, в рамках форума пройдет 24 деловых мероприятия, охватывающие по тематике не только Урал, но и всю страну. В том числе второй съезд конгресс-бюро городов России, где обсудят международные тренды развития делового туризма. В нем примут участие вице-президент международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA Анна Горски и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Владимир Прасов.

Впервые регион выбран местом проведения федерального конкурса "Туристический сувенир". Также в рамках форума состоятся региональный отборочный тур всероссийского конкурса в сфере событийного туризма Russian Event Awards и первый съезд Союза туристических агентств.

В отдельный блок выделены мероприятия, посвященные безопасности в сфере туризма и экологии. Одними из ключевых станут конгресс "Туризм – сфера зеленой экономики", а также конференция "Перспективы развития туризма на реке Чусовая".

Не обойдется форум без биржи деловых контактов для туроператоров, презентации туристических возможностей регионов страны и ближнего зарубежья.

Впервые пройдет и круглый стол на тему лингвистического сопровождения иностранных туристов. Этот вопрос особо актуален в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Кроме того, в рамках форума начнется формирование Стратегии развития санаторно-курортной отрасли Большого Урала.

В этом году "Большой Урал" пройдет 7-8 апреля параллельно с туристической выставкой "Лето".