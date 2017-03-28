Средний Урал станет центром российского туризма27 марта в 18:35
- Текст
На пару дней.
В Екатеринбург на V международный туристический форум "Большой Урал" съедутся гости из 12 регионов страны, в том числе Крыма и Ленинградской области. Ожидается приезд профессионалов туррынка из Беларуси, Киргизии и Казахстана.
Как сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информполитики, в рамках форума пройдет 24 деловых мероприятия, охватывающие по тематике не только Урал, но и всю страну. В том числе второй съезд конгресс-бюро городов России, где обсудят международные тренды развития делового туризма. В нем примут участие вице-президент международной ассоциации конгрессов и конференций ICCA Анна Горски и вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Владимир Прасов.
Впервые регион выбран местом проведения федерального конкурса "Туристический сувенир". Также в рамках форума состоятся региональный отборочный тур всероссийского конкурса в сфере событийного туризма Russian Event Awards и первый съезд Союза туристических агентств.
В отдельный блок выделены мероприятия, посвященные безопасности в сфере туризма и экологии. Одними из ключевых станут конгресс "Туризм – сфера зеленой экономики", а также конференция "Перспективы развития туризма на реке Чусовая".
Не обойдется форум без биржи деловых контактов для туроператоров, презентации туристических возможностей регионов страны и ближнего зарубежья.
Впервые пройдет и круглый стол на тему лингвистического сопровождения иностранных туристов. Этот вопрос особо актуален в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Кроме того, в рамках форума начнется формирование Стратегии развития санаторно-курортной отрасли Большого Урала.
В этом году "Большой Урал" пройдет 7-8 апреля параллельно с туристической выставкой "Лето".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 11:15
Свердловские города поставят на "рельсы" ускоренного развития
Мэрам предстоит решить масштабные задачи.Сегодня в 10:57
В Екатеринбурге таксист избил пассажира
Пострадавшему нужна операция.Сегодня в 10:49
Пермячка вернулась за оставленным в беби-боксе сыном
Спустя двое суток.Сегодня в 10:43
Сандаков вышел на свободу
И собрался в кино.Сегодня в 10:25
В Тюмени полсотни пожарных тушили аккумуляторный завод
Огонь охватил 540 "квадратов".Сегодня в 10:23
В Сургуте пропали два молодых человека
Их ищут несколько месяцев.Сегодня в 10:14
Североуральск взбунтовался против мэра
Главный "зачинщик" - Паслер.Сегодня в 09:51
На екатеринбургской Сортировке ушел под воду двор
Из-за порыва на сетях ХВС.Сегодня в 09:40
ФАС отменила дорожные аукционы мэрии Екатеринбурга
По жалобам "Уралинформбюро".Сегодня в 08:49
"Взрывные" Galaxy Note 7 бросят в бой
За потребителей.Сегодня в 08:42
В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба
Отец успел оттолкнуть коляску.Сегодня в 08:22
В Екатеринбурге умер Дон Кэо из "Трудно быть богом"
После продолжительной болезни.Сегодня в 08:12
Россиянам "пропишут" ненормированный рабочий день
Беременных это не касается.27 марта в 20:01
На Южном Урале школяров снимали со 100-метрового отвала
Куда они забрались помянуть друга.27 марта в 19:58
В Берлине из музея вынесли 100-килограммовую золотую монету
Диаметром полтора метра.
Главные новости
- Сегодня в 10:57В Екатеринбурге таксист избил пассажира
- Сегодня в 10:14Североуральск взбунтовался против мэра
- Сегодня в 09:40ФАС отменила дорожные аукционы мэрии Екатеринбурга
- Сегодня в 08:42В Екатеринбурге на 2-месячного ребенка упала ледяная глыба
- Сегодня в 08:12Россиянам "пропишут" ненормированный рабочий день
Аналитика
Бесплотный протест
У лидеров не хватило духу.
Брак по спецсчету
На капремонт.
Над храмом навис… диалог
Верующие опасаются сноса.