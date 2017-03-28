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Тюменцев эвакуируют из накренившегося дома27 марта в 16:49

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Строители займутся его реконструкцией.

В Тюмени расселяют жителей подъездов №4 и №5 накренившегося дома №34 по улице Домостроителей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, из-за изъянов в фундаменте эти подъезды находятся в зоне чрезвычайной ситуации. Там решено провести реконструкцию.

До 3 апреля 2017 года территорию огородят. Рядом выставят охранников. Проживающим в двух подъездах горожанам предстоит самостоятельно подыскать себе съемное жилье. Дополнительные расходы переселенцам оплатят из областного бюджета.

Для того, чтобы строители приступили непосредственно к реконструкции, местным жителям предстоит провести собрание и принять соответствующее решение. Затем начнется процедура разработки проектной документации. Два подъезда будут демонтированы и возведены заново. Все работы оплатит застройщик покосившегося здания - ЖБИ-3.

Сроков выполнения реконструкции чиновники не озвучивают. Многое будет зависеть от того, как быстро собственники примут решение о ремонте фундамента. Процедура разработки проекта и выполнение работ займет около 1,5 лет.

Стоит напомнить, что в декабре 2016 года у дома 2007 года постройки был обнаружен 55-сантиметровый крен. По зданию пошли трещины. Часть собственников вынуждена была покинуть квартиры, опасаясь за свою жизнь. 14 марта жильцы устраивали пикет, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

Ранее по теме:
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