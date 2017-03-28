К концу века.

К концу XXI века мощные наводнения в результате глобального потепления лишат крова 5 миллионов европейцев. Выводы экспертов Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии опубликовала Russia Today.

В ходе анализа изменения уровня морей, приливов, волн и штормовых нагонов вплоть до 2100 года выяснилось, что к концу столетия уровень воды в Европе поднимется на 51-87 сантиметров, а катастрофические наводнения станут ежегодными, передает "Уралинформбюро".

Максимальный подъем воды ученые сулят в Северном море - почти на метр. Подтопление угрожает прибрежным областям Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии и Франции. На второй строке в "группе риска" - Балтика, омывающая берега Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии.

В южной части Старого Света - в Португалии и на побережье Кадисского залива - уровень воды, напротив, понизится.

Стоит отметить, что к "всемирному потопу" готова лишь Голландия, где для сдерживания воды возведена уникальная система управляемых компьютерами шлюзов. Ее аналог работает и в Санкт-Петербурге.