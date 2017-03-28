После продолжительной болезни.

В Екатеринбурге на 75 году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Величко. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского государственного академического театра драмы, в последнее время актер тяжело болел.

"Труппа Свердловского академического театра драмы выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Ивановича. О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно", - прокомментировали в пресс-службе.

Величко проработал в драмтеатре 52 года. Среди его ролей - Жан-Жак Бутон в спектакле по булгаковской "Кабале святош", Сарафанов в "Старшем сыне" Вампилова и князь Захарьин-Юрьев в "Смерти Иоанна Грозного" Толстого.

Самая громкая кинороль актера - Дон Кэо в ленте Алексея Германа "Трудно быть богом".