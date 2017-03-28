×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге умер Дон Кэо из "Трудно быть богом"Сегодня в 08:22

  • Текст

После продолжительной болезни.

В Екатеринбурге на 75 году жизни скончался заслуженный артист России Валерий Величко. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского государственного академического театра драмы, в последнее время актер тяжело болел.

"Труппа Свердловского академического театра драмы выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Ивановича. О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно", - прокомментировали в пресс-службе.

Величко проработал в драмтеатре 52 года. Среди его ролей - Жан-Жак Бутон в спектакле по булгаковской "Кабале святош", Сарафанов в "Старшем сыне" Вампилова и князь Захарьин-Юрьев в "Смерти Иоанна Грозного" Толстого.

Самая громкая кинороль актера - Дон Кэо в ленте Алексея Германа "Трудно быть богом".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Скорбим»

Главные новости

Аналитика

Бесплотный протест

Бесплотный протест

У лидеров не хватило духу.

Брак по спецсчету

Брак по спецсчету

На капремонт.

Над храмом навис… диалог

Над храмом навис… диалог

Верующие опасаются сноса.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×