Беременных это не касается.

28 марта в Госдуму будет внесен законопроект, расписывающий порядок введения ненормированного графика для сотрудников.

Как поясняют авторы документа - депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Свинцов - сейчас россиян вынуждают работать сверх нормы при "необходимости" и "эпизодично". Эти указанные в законе термины оценочные и истолковываются неоднозначно. Причем сотрудник не может рассчитывать на оплату за эти часы в повышенном размере, как за сверхурочную работу, - положен только трехдневный дополнительный отпуск, который не зависит от количества переработанного времени.

Кроме того, в нынешнем законодательстве не определен круг лиц, которым можно вводить ненормированный режим.



Согласно поправкам, сотрудникам, вынужденно засиживающимся на работе, предлагается давать дополнительный отпуск продолжительностью от 3 до 15 дней. При этом время переработки не должно превышать 120 часов в год - все, что более этого, должно считаться сверхурочным и соответствующе компенсироваться.

Кроме того, возможное введение ненормированного графика работодатель обязан прописывать в коллективном договоре. Особый режим работы не должен касаться беременных, сотрудников в возрасте до 18 лет, а также тех, у кого есть проблемы со здоровьем, передает "Уралинформбюро".