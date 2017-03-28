Россиянам "пропишут" ненормированный рабочий деньСегодня в 08:12
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Беременных это не касается.
28 марта в Госдуму будет внесен законопроект, расписывающий порядок введения ненормированного графика для сотрудников.
Как поясняют авторы документа - депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Свинцов - сейчас россиян вынуждают работать сверх нормы при "необходимости" и "эпизодично". Эти указанные в законе термины оценочные и истолковываются неоднозначно. Причем сотрудник не может рассчитывать на оплату за эти часы в повышенном размере, как за сверхурочную работу, - положен только трехдневный дополнительный отпуск, который не зависит от количества переработанного времени.
Кроме того, в нынешнем законодательстве не определен круг лиц, которым можно вводить ненормированный режим.
Согласно поправкам, сотрудникам, вынужденно засиживающимся на работе, предлагается давать дополнительный отпуск продолжительностью от 3 до 15 дней. При этом время переработки не должно превышать 120 часов в год - все, что более этого, должно считаться сверхурочным и соответствующе компенсироваться.
Кроме того, возможное введение ненормированного графика работодатель обязан прописывать в коллективном договоре. Особый режим работы не должен касаться беременных, сотрудников в возрасте до 18 лет, а также тех, у кого есть проблемы со здоровьем, передает "Уралинформбюро".
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Этот "ЗАКОН" признаёт права РАБОВЛАДЕЛЬЦА на наёмных работников(никто не сумеет доказать часы переработки),исключает из конституциии 8-ми часовой рабочий день. НЕНОРМИРОВАННЫЙ рабочий день в СССР не давал право работы сверхурочно, СВЕРХУРОЧНО- это право работника дать согласие на переработку на договорных условиях. НЕНОРМИРОВАННЫЙ рабочий день - это не дополнительные часы, а это работы не по 8 часов день по особому графику( скользящий график, суточное дежурство, передвижной характер работы, аритмичный режим и т.п.)ответить
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