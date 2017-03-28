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"Взрывные" Galaxy Note 7 бросят в бой Сегодня в 08:49

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За потребителей.

Корпорация Samsung заявила об устранении всех недочетов, приводивших к взрыву аккумуляторов Galaxy Note 7. Вскоре обновленная версия отозванных смартфонов может вновь поступить в продажу. Рынки сбыта будут определены после переговоров с регулирующими органами и анализа спроса.

Компоненты отозванных смартфонов, такие как чипы или модули камеры, тоже пойдут в дело. Кроме того, из забракованных аппаратов можно извлечь медь, золото, никель и серебро.

Samsung объявил об отзыве Galaxy Note 7 в минувшем сентябре, спустя месяц после начала продаж. Из-за дефекта аккумуляторов смартфоны воспламенялись и взрывались во время зарядки. Сняв новинку с продажи, Samsung потерял 19 миллиардов долларов.

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