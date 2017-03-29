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Российские ученые создали имплантаты костей из полиэтилена28 марта в 11:35

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Которые срастаются с "оригиналами".

Российские ученые создали и успешно испытали костные имплантаты из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Результаты их работы описаны в международном медицинском журнале Materials Science and Engineering.

Имплантаты состоят из двух слоев. Первый обеспечивает механическую прочность. Внутренний имеет поры определенного размера – это позволит вживленному элементу срастись с костями человека. Клетки "оригинала" проникнут в имплантат через поры.

Все вживленные подопытным животным образцы успешно прижились. Как отмечают ученые, их разработки открывают большие перспективы в медицине. Каждый год в России делают более 70 тысяч операций по восстановлению целостности костей, передает "Уралинформбюро".

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