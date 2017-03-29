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В Екатеринбурге военные перекроют улицы на Вторчермете28 марта в 12:19

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Из-за репетиции Парада Победы.

29 марта 2017 года в Екатеринбурге на Вторчермете пройдет первая тренировка военных в рамках подготовки к Параду Победы. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, в связи с этим с 9.00 до 13.00 будет перекрыто движение транспорта по улице Второй Новосибирской - от Палисадной до Окружной, Зенитчиков - от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы - от Братской до Военной, Эскадронной - от Окраинной до Второй Новосибирской.

Данные участки также будут заблокированы в дни репетиций 5, 12, 19 и 26 апреля.

Первые пешие прогоны на Площади 1905 года состоятся в ночь на 22, 26, 29 апреля и 3 мая. Военные будут перекрывать центр города с 20.00 до 4.00 . В частности, нельзя будет проехать по проспекту Ленина - от Луначарского до Репина, улице Репина - от проспекта Ленина до Малышева, 8 Марта - от Малышева до Бориса Ельцина, Бориса Ельцина - от 8 Марта до Челюскинцев.

Генеральная репетиция на Площади 1905 года намечена на ночь 6 мая.

9 мая в Параде Победы примут участие пешие расчеты в составе более 2 300 человек. Среди них будут кадеты, Юнармия, МЧС, ФСИН, МВД. Кроме того, по центру города проедет более 50 единиц военной техники. Традиционно весь гусеничный транспорт "обуют" в специальные прорезиненные "башмаки", чтобы не повредить дороги.

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