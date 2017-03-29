Илон Маск "вживит" в мозг компьютер28 марта в 11:57
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Для загрузки мыслей.
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск создал новую компанию Neuralink. Она будет заниматься разработкой технологии, позволяющей записывать мысли человека на цифровые носители, пишет газета The Wall Street Journal.
Загружать свои идеи на компьютер можно будет благодаря имплантации электродов в мозг. Возможно будет и "обратное" скачивание информации.
Проект пока находится на начальной стадии. Однако в перспективе метод поможет лечить ряд заболеваний, в том числе эпилепсию или паралич.
Стоит напомнить, что Илон Маск основал компании SpaceX (производит ракеты и космические корабли) и Tesla Motors (электромобили), а также инициатор проекта Hyperloop - гибридной транспортной системы из вакуумного поезда и состава на магнитной подушке. Кроме того, он участвовал в создании компаний PayPal (занимается электронными платежами) и SolarCity (специализируется на солнечной энергетике). Сейчас Маск участвует в строительстве тоннеля от своего офиса до Лос-Анджелеса. Он признался, что решился на эту затею из-за пробок в городе, передает "Уралинформбюро".
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