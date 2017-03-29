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Покалеченная глыбой в Екатеринбурге женщина идет на поправку28 марта в 12:42

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После операции.

Женщина, на которую в Екатеринбурге рухнула ледяная глыба с крыши камвольного комбината, перенесла операцию и выписана из больницы.

Пострадавшая остается под наблюдением врачей, травмы не вызвали непоправимых последствий для ее здоровья, сообщили "Уралинформбюро" в горздраве.

Инцидент с жительницей Первоуральска, работающей на комбинате, произошел 17 марта. В тот же день ей провели операцию. Из больницы ее выписали 23 марта.

Следует напомнить, что 26 марта в микрорайоне Компрессорный ледяной глыбой едва не убило 2-месячную девочку - отец чудом успел оттолкнуть коляску. 21 февраля на улице Баумана снежной "лавиной" накрыло коляску с полугодовалым ребенком. Младенца увезли в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.

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