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Березовчане привлекут УК к суду за "неподъемные" счета за отопление28 марта в 13:04

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Они считают, что деньги идут "налево".

Жители Березовского обвиняют УК "ЖКХ-Холдинг" в завышенных счетах за отопление. Они убеждены, что коммунальщики установили в многоэтажках общедомовые приборы учета и рассчитываются с ресурсоснабжающей компанией по их показаниям, а сами начисляют суммы потребителям по нормативам. Разницу обслуживающая организация якобы оставляет себе.

Березовчане намерены подавать в суд на УК и добиваться перерасчета.

В обслуживающей организации "Уралинформбюро" опровергли информацию. Там пояснили, что в домах, где установлены общедомовые счетчики на тепло, суммы начисляются по их показаниям.

"Где-то приборы учета не были введены в эксплуатацию из-за того, что там требовалось провести реконструкцию сетей. Или требовалась модернизация самих счетчиков. Сейчас эти работы проведены. Вопросы сняты. И это все были частные случаи, никакой массовой проблемы нет. По всей видимости, есть какое-то желание заклеймить управляющую компанию", - прокомментировали в "ЖКХ-Холдинге".

Там добавили, что в зоне ответственности УК есть многоквартирники, где не установлены приборы учета, но эта проблема уже решается.

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