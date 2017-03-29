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На Среднем Урале заледенеют трассы 28 марта в 13:54

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Ночной гололед грозит авариями.

Грядущее похолодание в Свердловской области вызовет наледь на дорогах, что может спровоцировать рост аварийности.

Водителям лучше ограничивать скорость, не допускать неожиданных маневров и резких торможений и следить за дистанцией. Если опыта за рулем недостаточно – отказаться от поездок, напоминают в региональном УГИБДД ГУ МВД России.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, при дневной температуре выше нуля ночью на Среднем Урале столбик термометра будет опускаться до минус 12 в горах и низинах. 29-30 марта ожидается мокрый снег и метель.

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