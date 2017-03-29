За месяц.

Южноуральский губернатор Борис Дубровский потребовал от мэра Челябинска Евгения Тефтелева отмыть общественный транспорт. Перевозчикам на это дан месяц. Вопрос обсуждался на аппаратном совещании в горадминистрации, передает "Уралинформбюро".

По словам Дубровского, муниципальная техника должна быть образцом для частников, несмотря на возможные дополнительные затраты. У предприятий есть все ресурсы для наведения чистоты, подчеркнул губернатор.