Среди свердловских школьников бушует эпидемия гриппа28 марта в 17:38
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За неделю скосило более 25 000 человек.
В Свердловской области с 20 по 26 марта 2017 года гриппом и ОРВИ заболели более 25 000 человек. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидемиологический порог превышен на 7,2% среди детей 7-14 лет.
В Екатеринбурге за неделю слегло порядка 11 700 человек. Среди детей 7-14 лет эпидпорог превышен на 39,9%, 3-6 лет – на 2,7%.
У заболевших выявили вирусы гриппа В, парагриппа, РС-инфекции, риновируса, коронавируса и другое. 455 человек заболели пневмонией.
В Староуткинске, Верхотурье, а также Гагаринском и Бисертском городских округах показатель заболеваемости в 1,5 раза и более превысил среднеобластной уровень.
В России за неделю с 20 марта число госпитализированных с ОРВИ и гриппом выросло на 14%, заявила РИА "Новости" глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, среди дошкольников от 3 до 6 лет эпидпорог превышен в 10 субъектах, а среди школьников от 7 до 14 лет — в 12 субъектах. Увеличилось количество заболевших вирусом B. Больше всего - в в Калмыкии и Кемеровской области.
Ранее Анна Попова заявила о наступающей второй волне гриппа. На смену сезонному H3N2 жителей атакует более опасный грипп B. Он влечет тяжелые осложнения, в частности, поражает нижние дыхательные пути, вызывает бронхит и пневмонию.
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