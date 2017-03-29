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Минздрав скрывает "диагнозы" Свердловской области28 марта в 15:45

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Один уже прогремел на всю страну.

29 марта 2017 года в Екатеринбурге пройдет заседание коллегии областного минздрава. Там озвучат итоги деятельности за прошлый год и задачи на текущий. С докладами выступят сам министр Игорь Трофимов, директор ТФОМС Валерий Шелякин и руководитель областного управления Роспотребнадзора Сергей Кузьмин.

Эти доклады зачитают в присутствии журналистов, после чего совещание продолжится за закрытыми дверями. Как пояснили "Уралинформбюро" в минздраве, обсуждать там будут "не только финансы, но и заболевания – это информация для служебного пользования, по закону она не является публичной".

Чиновникам не впервой замалчивать неприглядную статистику. Минувшей осенью на Урале "взорвалась" информационная бомба о том, что Екатеринбург вот уже 5 лет охвачен эпидемией ВИЧ. О ней проговорилась первый замначальника горздрава Татьяна Савинова. Скандал вышел федерального масштаба - в столицу Урала приезжала глава Роспотребнадзора Анна Попова, созвав масштабное совещание на тему ВИЧ.

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ВИЧ: лечить, но не говорить

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