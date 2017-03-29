От террористов.

Власти Парижа намерены оградить Эйфелеву башню стеной из пуленепробиваемого стекла для защиты от террористов. Ее высота составит 2,5 метра. Работы планируется завершить к концу 2018 года, пишет агентство Prensa Latina.

Безопасность туристов обойдется в 20 миллионов евро, передает "Уралинформбюро".

Ранее сообщалось, что мэрия Парижа намерена потратить 300 миллионов евро на модернизацию башни, включающую косметический ремонт и уменьшение очередей к достопримечательности.