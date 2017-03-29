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Школьники Южного Урала предложили 20 способов изменить мир28 марта в 15:17

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На конкурсе РМК.

Русская медная компания (РМК) подвела промежуточные итоги конкурса среди школьников Челябинской области "Измени свой город к лучшему". На суд жюри представлено более 20 работ, в основном от жителей Коркино, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК. Темы - благоустройство и озеленение, строительство стадиона, спортивных и скейт-площадок, сохранение культурного наследия.

Масштабная социальная инициатива охватила несколько территорий присутствия компании: Кыштым, Карабаш, Варну, Карталы, Коркино и Томинское сельское поселение. Школьники предлагают варианты улучшения городской среды. Победителям достанутся гранты на реализацию до 250 тысяч рублей.

Большинство авторов строго следуют критериям конкурса: решают насущные проблемы своей малой родины, выполняют проекты самостоятельно, а на воплощение требуется максимум 5 месяцев.

Итоговая защита состоится в середине апреля. Шесть отобранных комиссией идей будут претворены в жизнь до октября 2017 года.

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