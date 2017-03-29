Ее жизни сейчас ничего не угрожает.

28-летняя жительница Тюмени, оставшаяся в живых после падения с шестого этажа, идет на поправку. Девушку уже перевели из реанимации в обычную палату, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава.

Тюменка была госпитализирована 25 марта 2017 года с многочисленными переломами и сочетанной травмой. Девушку нашли на улице Олимпийской прохожие, которые "тормознули" скорую, ехавшую на другой вызов.

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