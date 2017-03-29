По жалобе клиента.

Санврачи провели внеплановую проверку в екатеринбургском кафе "Япона мама". Поводом стала жалоба клиента заведения на некачественную еду, сообщили "Уралинформбюро" в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Выяснилось, что кухня не защищена от грызунов и насекомых. Не соблюдаются правила обращения с пищевыми отходами, график уборки, порядок дезинфекции и дезинсекции. Срок годности и условия хранения продуктов не отслеживаются. Холодильники не снабжены термометрами, на разделочных ножах отсутствует специальная маркировка. Санитарно-бытовые и производственные помещения требуют косметического ремонта.

Собственник кафе - ООО "Вест-Ресторанс 5" и его руководитель оштрафованы на 41 тысячу рублей. Выдано представление об устранении нарушений.