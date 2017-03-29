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В Троицке из кранов потек "марганцевый раствор"28 марта в 17:50

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Воду запретили пить.

28 марта 2017 года в Троицке, а также в Троицком, Октябрьском и Чесменском районах резко ухудшилось качество холодной воды.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, санврачи зафиксировали в ней увеличение содержания марганца.

Специалисты заявили о необходимости прекращения водоснабжения с очистных ООО "Троицкий Водоканал водоснабжение". Они проинформировали о загрязнении мэрию и прокуратуру.

Стоит добавить, что ухудшение качества питьевой воды в Троицке уже регистрировалось весной 2015 года. Тогда санврачи проводили расследование по данному факту. Затем они передали материалы в суд. Он установил, что на ООО "Троицкий Водоканал водоснабжение" отсутствует необходимое оборудование - из-за этого и произошло загрязнение. Чиновников обязали в течение года провести реконструкцию сооружений. Однако решение суда так и не было исполнено.

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