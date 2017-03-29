Со следами 21 динозавра.

На полуострове Дампьер в Австралии ученые обнаружили следы 21 вида динозавров. По словам исследователей, такое разнообразие на одной территории встречается впервые. Ученые окрестили территорию "Парком Юрского периода Австралии".

Тысячи отпечатков расположены на камнях возрастом от 127 до 140 миллионов лет, пишут федеральные СМИ.

Один из них стал самым крупным за всю историю исследований – его размер составляет 5 футов 9 дюймов (почти 1,5 метра). След принадлежит зауроподу - огромному травоядному динозавру, передает "Уралинформбюро".