И каждая четвертая приставка.

Почти каждый пятый мобильный телефон и четверть приставок для видеоигр, реализуемые на международном рынке, оказались поддельными. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



Доля контрафактных карт памяти и кардридеров - почти 15%, устройств для проигрывания видео и музыки - 8%, пультов управления и планшетов - 6%, батареек - 5%.

В среднем поддельной является 6,5% продукции на рынке информационно-коммуникационных технологий, тогда как общий мировой показатель контрафакта - 2,5%, передает "Уралинформбюро". Подделки в основном штампуют в Китае. Наибольший урон наносится американским производителям: 43% изъятых подделок - под бренды США. В четверти случаев нарушаются права компаний из Финляндии, в 12% - японцев.