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Роспотребнадзор расширил список отравы для алкоголиковСегодня в 08:28

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Попавшей под запрет.

Роспотребнадзор продлил запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции еще на 90 дней, а также наложил табу на пищевые добавки.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, речь идет о таких концентратах, как "Коньячная", "Хлебная", - "это то, что называется в реализации пищевой добавкой, хотя, очевидно, является спиртосодержащей пищевой продукцией".

Запрет на продажу так называемых "фунфыриков" был введен в конце декабря 2016 года, передает "Уралинформбюро". Поводом стало смертельное отравление 78 жителей Иркутска средством для ванны "Боярышник". Запрет касается товара с содержанием этилового спирта более 25% (за исключением парфюмерной продукции, стеклоомывающей жидкости и ряда бытовых средств для чистки).

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