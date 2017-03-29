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Цену на водку будут повышать на автоматеСегодня в 08:53

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1-2 раза в год.

Минимальная цена на водку в России будет рассчитываться автоматически. Алгоритм этого процесса сейчас согласовывают Минфин РФ, Росалкогольрегулирование и аппарат правительства.

При автоматическом расчете минимальной цены на водку будут учитываться ставка акциза, надбавка производителя, оптовая и розничная накрутки. Стоимость "беленькой" будут пересматривать 1-2 раза в год.

Алгоритм планируется согласовать в ближайшие одну-две недели, передает "Уралинформбюро".

Сейчас минимальная розничная цена на водку составляет 190 рублей за пол-литра. Вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил Минфину к 1 апреля подготовить приказ о ее повышении до 219 рублей.

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