×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Нобелевский комитет поставил ультиматум Бобу ДилануСегодня в 11:09

  • Текст

Он может лишиться денег.

Нобелевский лауреат по литературе 2016 года Боб Дилан может лишиться премии Шведской академии, если до 10 июня не прочитает традиционную Нобелевскую лекцию. Об этом в своем блоге написала секретарь учреждения Сара Даниус.

Она уточнила, что, даже лишившись вознаграждения, поэт и музыкант останется нобелевским лауреатом.

Стоит напомнить, что премия была присуждена Дилану "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции" в октябре прошлого года. Сам музыкант присутствовать на вручении не смог из-за сильной занятости, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Боб Дилан допелся до Нобелевки по литературе

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ

Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ

ЭКСПО в уме?

Проектный подход без блеска в глазах

Проектный подход без блеска в глазах

В Свердловской области.

Цыганский проголосовал за план "Брусники"

Цыганский проголосовал за план "Брусники"

Впереди 13 лет "жизни на стройке".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×