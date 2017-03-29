Он может лишиться денег.

Нобелевский лауреат по литературе 2016 года Боб Дилан может лишиться премии Шведской академии, если до 10 июня не прочитает традиционную Нобелевскую лекцию. Об этом в своем блоге написала секретарь учреждения Сара Даниус.

Она уточнила, что, даже лишившись вознаграждения, поэт и музыкант останется нобелевским лауреатом.

Стоит напомнить, что премия была присуждена Дилану "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции" в октябре прошлого года. Сам музыкант присутствовать на вручении не смог из-за сильной занятости, передает "Уралинформбюро".



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