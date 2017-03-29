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Судьбу Исаакиевского собора решит референдумСегодня в 11:37

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Если власти дадут народу слово.

В Санкт-Петербурге активисты намерены провести референдум о судьбе Исаакиевского собора, который хотят передать РПЦ. Заявку одобрил избирком, теперь слово за Заксобранием Северной столицы.

У горожан спросят по поводу передачи Церкви не только Исаакия, но и Петропавловского собора и Храма Спаса на Крови, пишут федеральные СМИ. Все они принадлежат сейчас городу и имеют статус музеев.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года местные власти распорядились о передаче собора РПЦ, что вызвало волну протестов среди петербуржцев, передает "Уралинформбюро". Граждане пытались решить вопрос в суде, но безуспешно.

Это не первая попытка инициативной группы провести референдум. Ранее заявка была отклонена из-за неправильного оформления документов.

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