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Американец продает машину КГБ через eBay Сегодня в 11:47

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За 8 тысяч долларов.

В Америке на eBay выставили на продажу автомобиль Tatra 613, якобы принадлежавший ранее КГБ СССР.

В объявлении сказано, что машина была произведена в 1989 году в Чехословакии. Ее пробег - 25 тысяч километров, мощность - 200 лошадиных сил. Коробка передач 4-скоростная с механическим переключением. К автомобилю прилагается инструкция на русском языке, а также сирена и переговорочное устройство.

На сайте указана цена 8 тысяч долларов, передает "Уралинформбюро". Каким образом машина оказалась у американца, не поясняется.

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