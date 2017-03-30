Им забыли сказать о конце съемок.

Герои шотландского реалити-шоу "Эдем" 8 месяцев прожили в глуши, не зная, что съемки давно свернули, а про них забыли.

Как пишет британский портал Ew.com, телепроект стартовал на канале Channel4 в марте 2016 года. 23 участника шоу должны были провести год в условиях дикой природы. Съемки проходили на отдаленном северном полуострове. "Робинзоны" самостоятельно строили себе дома и добывали пищу. Но скоро молодые люди, вопреки правилам шоу, стали ходить за едой в соседнее поселение. 8 человек выслали с проекта. Но рейтинг его упал, и продюсеры закрыли программу, не сообщив об этом оставшимся 15 участникам, передает "Уралинформбюро".

"Островитяне" вернулись домой лишь спустя 8 месяцев.