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Героев закрытого реалити-шоу бросили в глуши на 8 месяцев 29 марта в 15:46

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Им забыли сказать о конце съемок.

Герои шотландского реалити-шоу "Эдем" 8 месяцев прожили в глуши, не зная, что съемки давно свернули, а про них забыли.

Как пишет британский портал Ew.com, телепроект стартовал на канале Channel4 в марте 2016 года. 23 участника шоу должны были провести год в условиях дикой природы. Съемки проходили на отдаленном северном полуострове. "Робинзоны" самостоятельно строили себе дома и добывали пищу. Но скоро молодые люди, вопреки правилам шоу, стали ходить за едой в соседнее поселение. 8 человек выслали с проекта. Но рейтинг его упал, и продюсеры закрыли программу, не сообщив об этом оставшимся 15 участникам, передает "Уралинформбюро".

"Островитяне" вернулись домой лишь спустя 8 месяцев.

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