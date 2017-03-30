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Россия внедрит tax free осенью29 марта в 13:06

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Законопроект одобрен министерствами.

Система tax free может быть введена в России с 1 октября этого года, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

По его словам, соответствующий законопроект согласован с Минэкономразвития, Минпромторгом и ФНС. До конца апреля он будет направлен на рассмотрение правительства, а затем Госдумы, пишут федеральные СМИ.

Согласно законопроекту, если в течение одного дня иностранец приобрел в России товары на сумму более 10 тысяч рублей, то он может вернуть уплаченный при покупках НДС. Это может быть как один, так и несколько чеков. Величина компенсации НДС будет определяться соглашением между оператором и магазином, передает "Уралинформбюро".

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