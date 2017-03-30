Россия внедрит tax free осенью29 марта в 13:06
- Текст
Законопроект одобрен министерствами.
Система tax free может быть введена в России с 1 октября этого года, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
По его словам, соответствующий законопроект согласован с Минэкономразвития, Минпромторгом и ФНС. До конца апреля он будет направлен на рассмотрение правительства, а затем Госдумы, пишут федеральные СМИ.
Согласно законопроекту, если в течение одного дня иностранец приобрел в России товары на сумму более 10 тысяч рублей, то он может вернуть уплаченный при покупках НДС. Это может быть как один, так и несколько чеков. Величина компенсации НДС будет определяться соглашением между оператором и магазином, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме:
В России появится Tax Free
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 09:24
Суд отпустил Сандакова на волю
Ему не стали продлевать домашний арест.Сегодня в 09:16
Тагильчанка обвинила таксиста в похищении ребенка
Женщина поссорилась с водителем.Сегодня в 08:44
Мамут прибрал к рукам "Синема Парк"
И присматривается к "Формуле кино".Сегодня в 08:35
"Уралинформбюро" предотвратило сговор дорожных монстров в Екатеринбурге
Новые подробности.Сегодня в 08:26
Школы обяжут взращивать тружеников
Вкалывать будут учить "с пеленок".Сегодня в 08:10
Samsung выставит Galaxy S8 против iPhone 7
Надеясь восполнить потери от Galaxy Note 7.29 марта в 20:08
Путин передал "Ростеху" арамильский завод
По ремонту авиадвигателей.29 марта в 19:44
В Кыштыме работники УК нашли труп в жилом доме
У погибшего перерезано горло.29 марта в 19:34
Организаторов борделей с несовершеннолетними осудили в Тюмени
Младшей жрице любви было 13 лет.29 марта в 19:20
Свердловский Фонд капремонтов спрятался за правительственный "забор"
От общественности.29 марта в 19:10
Сотрудники супермаркета в Екатеринбурге разбили голову покупателю
И отобрали деньги с телефоном.29 марта в 18:49
Глава Прикамья назначил себе советника по медицине
Из рядов "старой гвардии".29 марта в 18:43
Вымывший с мылом рот школьник ославил Ельцин-центр
На всю Россию.29 марта в 18:38
Со Стивена Кинга требуют 500 миллионов долларов за плагиат
Комиксов.29 марта в 18:32
Украина рискует лишиться "Евровидения" из-за Самойловой
Организаторы конкурса вступились за российскую певицу.
Главные новости
- Сегодня в 08:35"Уралинформбюро" предотвратило сговор дорожных монстров в Екатеринбурге
- 29 марта в 19:20Свердловский Фонд капремонтов спрятался за правительственный "забор"
- 29 марта в 16:56Екатеринбургскую телебашню снимают с продажи
- 29 марта в 16:41будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
- 29 марта в 14:31Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании
Аналитика
будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
Сверхразведка формирует "группы смерти"?
Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании
Расследование "Уралинформбюро".
Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ
ЭКСПО в уме?