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Куйвашев услышал плач екатеринбургских водителей и кондукторовСегодня в 12:15

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Вышедших на митинг.

После митинга водителей и кондукторов екатеринбургских МУПов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев созвал совещание. Он обсудил острую ситуацию с главой администрации уральской столицы Александром Якобом и руководителями транспортных предприятий.

Глава региона инициировал создание рабочей группы по решению проблем МОАП и ЕТТУ, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информполитики. Туда вошли директора предприятий, представители трудовых коллективов, муниципальные чиновники и депутаты.

О результатах работы группы Куйвашеву будут докладывать еженедельно.

Митинг водителей и кондукторов состоялся на площади Обороны 28 марта. Туда пришли около 450 человек. Они требовали повышения заработной платы - индексации не было 3 года. Сотрудники МУПов жаловались на задержку выплат, отмену дополнительных отпусков и льготных пенсий.

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