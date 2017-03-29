×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургский метрополитен проиграл рекламную войну с ФАССегодня в 12:08

  • Текст

В очередной инстанции.

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил решения нижестоящих инстанций, признав рекламные договоры Екатеринбургского метрополитена недействительными. Кассационную жалобу подали представители самого ЕМУП, не смирившись с перспективой расторжения соглашения с ООО "Метро 2000", передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в конце сентября 2016 года свердловский арбитраж удовлетворил требования регионального управления ФАС о признании договора от сентября 2008 года незаконным - он был заключен без проведения торгов, как это положено муниципальному предприятию. ФАС настаивала также на расторжении подобного договора с ООО "Рекламное агентство "М2", однако позже отказалась от этих требований.

Метрополитен и "Метро 2000", размещающее рекламу на стенах и вагонах подземки, обжаловали решение арбитража в Семнадцатом апелляционном суде, но безуспешно.

Ранее по теме:
Екатеринбургский метрополитен проиграл битву за рекламу
Екатеринбургский метрополитен ввязался в рекламную войну

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ

Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ

ЭКСПО в уме?

Проектный подход без блеска в глазах

Проектный подход без блеска в глазах

В Свердловской области.

Цыганский проголосовал за план "Брусники"

Цыганский проголосовал за план "Брусники"

Впереди 13 лет "жизни на стройке".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×