В очередной инстанции.

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил решения нижестоящих инстанций, признав рекламные договоры Екатеринбургского метрополитена недействительными. Кассационную жалобу подали представители самого ЕМУП, не смирившись с перспективой расторжения соглашения с ООО "Метро 2000", передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в конце сентября 2016 года свердловский арбитраж удовлетворил требования регионального управления ФАС о признании договора от сентября 2008 года незаконным - он был заключен без проведения торгов, как это положено муниципальному предприятию. ФАС настаивала также на расторжении подобного договора с ООО "Рекламное агентство "М2", однако позже отказалась от этих требований.

Метрополитен и "Метро 2000", размещающее рекламу на стенах и вагонах подземки, обжаловали решение арбитража в Семнадцатом апелляционном суде, но безуспешно.

Ранее по теме:

Екатеринбургский метрополитен проиграл битву за рекламу

Екатеринбургский метрополитен ввязался в рекламную войну