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Спасателям на Урале помогут 114 бойцов29 марта в 14:24

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Мобилизованных к паводку.

Спасатели Курганской, Свердловской и Челябинской областей получат подкрепление на время паводка - 114 человек. Это военнослужащие спасательных центров и сотрудники поисково-спасательных отрядов. Решение о привлечении дополнительных сил принято на основе прогноза гидрологов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

Дополнительные отряды, оснащенные спасательной и инженерной техникой, моторными лодками, беспилотниками, средствами связи, будут дежурить в отдаленных муниципалитетах. В их числе Староуткинск, Ачитский район, Далматовский, Шадринский, Варненский, Карталинский и Ашинский районы. В задачи отрядов входит разъяснительная работа с жителями, подготовка приусадебных участков к половодью. При необходимости - содействие местным властям в эвакуации населения, восстановительных работах.

В целом для помощи Уралу, Сибири и Дальнему Востоку в период большой воды мобилизовано "сверх плана" 400 специалистов, не относящихся к региональным управлениям МЧС.

Как ранее сообщалось, в ходе реформы МЧС Уральский региональный центр упразднен, а управляющие функции отошли Сибирскому центру со штаб-квартирой в Красноярске. Расформирован и Уральский авиационно-спасательный центр МЧС – вместо трех вертолетов в его распоряжении остался один, 150 сотрудников оказались на улице. Однако на эффективности работы спасателей в УрФО, в частности на качестве паводкового мониторинга, это не скажется, заверили "Уралинформбюро" в пресс-службе.

Ранее по теме:
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