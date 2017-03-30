Их выкладывали "возлюбленные".

В тюменской группе в соцсети "ВКонтакте" в течение двух недель выкладывали снимки с обнаженными школьницами. Изображения попадали в группу от обиженных ухажеров.

Молодые люди знакомились с девушками и просили выслать пикантные фото, а после начинали шантажировать, требуя интим-услуги. Строптивых ждала дурная слава. Снимки в группе размещали вместе с ссылкой на страницы девушек в социальных сетях.

Сейчас группа заблокирована. Но до закрытия в ней было около тысячи участников.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, по данному факту уже ведется доследственная проверка.