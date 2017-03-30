×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ВИЧ-инфицированным свердловчанам вместо лекарств купят тесты29 марта в 14:12

  • Текст

За 171 миллион рублей.

Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД намерен приобрести тест-системы для контроля эффективности лечения ВИЧ. Информация опубликована региональным минздравом на сайте госзакупок. Заявленная стоимость - 171 миллион рублей, передает "Уралинформбюро".

Тесты помогают определять количество вируса в плазме крови инфицированного. По результатам можно судить о протекании болезни, оценивать ответ организма на антиретровирусную терапию.

Заявки на поставку тестов принимаются до 17 апреля 2017 года. Половина товара должна поступить заказчику в течение 20 дней с момента заключения контракта, остальное - с 1 по 16 сентября текущего года.

Между тем в последнее время по всей стране отмечается дефицит лекарств для ВИЧ-инфицированных. Не исключение и Средний Урал – лидер по количеству носителей вируса. Месяц назад СМИ сообщали, что жизненно важные препараты на исходе.

Ранее по теме:
На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"

Сверхразведка формирует "группы смерти"?

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании

Расследование "Уралинформбюро".

Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ

Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ

ЭКСПО в уме?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×