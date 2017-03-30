За 171 миллион рублей.

Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД намерен приобрести тест-системы для контроля эффективности лечения ВИЧ. Информация опубликована региональным минздравом на сайте госзакупок. Заявленная стоимость - 171 миллион рублей, передает "Уралинформбюро".

Тесты помогают определять количество вируса в плазме крови инфицированного. По результатам можно судить о протекании болезни, оценивать ответ организма на антиретровирусную терапию.

Заявки на поставку тестов принимаются до 17 апреля 2017 года. Половина товара должна поступить заказчику в течение 20 дней с момента заключения контракта, остальное - с 1 по 16 сентября текущего года.

Между тем в последнее время по всей стране отмечается дефицит лекарств для ВИЧ-инфицированных. Не исключение и Средний Урал – лидер по количеству носителей вируса. Месяц назад СМИ сообщали, что жизненно важные препараты на исходе.

Ранее по теме:

На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц