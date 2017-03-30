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Турция вернулась в расписание Кольцово29 марта в 17:21

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А Сицилия появилась там впервые.

В новом сезоне туристы смогут летать из Екатеринбурга за рубеж более чем по 30 маршрутам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Турция после долгой паузы вернулась в расписание, причем со своими перевозчиками: Turkish Airlines, Onur Air, Corendon Airlines и Atlasglobal. Они будут совершать рейсы наряду с российскими авиакомпаниями. Говорить о точном графике пока рано.

Еще одна новинка лета-2017 – Катанья на итальянском острове Сицилия, куда с 28 мая раз в неделю будут летать "Уральские авиалинии".

Кроме того, в списке морских и экскурсионных направлений дальнего зарубежья - греческие Ираклион, Родос и Салоники, болгарский Бургас, курорты Черногории, Кипра и Туниса, а также крупнейшие города: Барселона, Рим, Париж, Прага, Тель-Авив, Пекин и другие.

Для тех, кто предпочитает отечественные пляжи, запланировано более 20 еженедельных регулярных рейсов в Сочи, 14 в Симферополь и девять – в Анапу.

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