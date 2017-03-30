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Дольщики "Гринфлайта" оккупируют Алое поле29 марта в 14:31

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Требуя права собственности на свои квартиры.

29 марта в Челябинске состоится очередной митинг дольщиков строительной компании "Гринфлайт". Он будет проходить с 18.00 в сквере на Алом поле около памятника Ленину.

Как сообщил "Уралинформбюро" один из дольщиков, вложившиеся в возведение микрорайона "Академ Riverside" будут требовать признания за ними права собственности на оплаченные квартиры. Процедура банкротства, ранее введенная в отношении застройщика, делает это практически невозможным.

"Гринфлайт" скандально прославился весной 2016 года, когда была заморожена стройка домов "Академ Riverside" в центре Челябинска. Летом было возбуждено уголовное дело о хищении средств дольщиков со счетов компании. К середине января 2017 года сумма выявленного ущерба составила порядка 11 миллиардов рублей.

Возведение микрорайона возобновилось после вмешательства правоохранителей и смены руководства "Гринфлайта".

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