Требуя права собственности на свои квартиры.

29 марта в Челябинске состоится очередной митинг дольщиков строительной компании "Гринфлайт". Он будет проходить с 18.00 в сквере на Алом поле около памятника Ленину.

Как сообщил "Уралинформбюро" один из дольщиков, вложившиеся в возведение микрорайона "Академ Riverside" будут требовать признания за ними права собственности на оплаченные квартиры. Процедура банкротства, ранее введенная в отношении застройщика, делает это практически невозможным.

"Гринфлайт" скандально прославился весной 2016 года, когда была заморожена стройка домов "Академ Riverside" в центре Челябинска. Летом было возбуждено уголовное дело о хищении средств дольщиков со счетов компании. К середине января 2017 года сумма выявленного ущерба составила порядка 11 миллиардов рублей.

Возведение микрорайона возобновилось после вмешательства правоохранителей и смены руководства "Гринфлайта".



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