Процесс тянется почти 2 месяца.

Иск депутата Екатеринбургской гордумы Эдуарда Мансурова к РЭК Свердловской области, одобрившей повышение проезда в общественном транспорте, застрял в облсуде.

Как рассказал "Уралинформбюро" народный избранник, его заявление приняли к производству, но дату заседания до сих пор не назначили. Депутат должен будет исправить какие-то недочеты. Какие именно - он пока не знает. Соответствующее уведомление должно прийти к нему на почту.

"Как только оно придет, я сразу же сделаю все, что требуется, чтобы не затягивать дело", - прокомментировал Мансуров.

Иск в отношении Региональной энергетической комиссии депутат подал еще 2 февраля. Он был не согласен с ростом цен в общественном транспорте. Народный избранник требовал обоснования тарифа и раскрытия всех финансовых показателей транспортных МУПов.

Пакет документов уже возвращали из-за ряда неточностей. Таким образом, облсуд требует уточнений уже во второй раз. Из-за этого процесс сильно затягивается.

Стоит напомнить, что стоимость проезда выросла 1 февраля 2017 года. Тарифы подняли с 26 до 28 рублей. При этом транспортники рассчитывали на большее - озвучивались цифры от 32 до 35 рублей. Они сетовали на сложное финансовое положение. Из-за этого МУПы якобы не могут рассчитаться с долгами.

Так, "ТТУ" не перечислило "Екатеринбургэнергосбыту" за электроэнергию порядка 40 миллионов рублей, на "МОАП" повис 400-миллионный долг перед поставщиками. Кроме того, работники предприятий жалуются на задержки зарплат и отсутствие индексаций в течение трех последних лет. 28 марта водители и кондукторы озвучили свои претензии руководству на митинге.

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