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Со Стивена Кинга требуют 500 миллионов долларов за плагиат29 марта в 18:38

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Комиксов.

Известного американского писателя Стивена Кинга обвинили в нарушении авторского права. Создатель комикса The Rook, имя которого не называется, считает, что Кинг позаимствовал главного героя серии книг "Черная Башня" из его графических новелл. Об этом сообщает развлекательный портал TMZ. Обвинитель намерен получить с популярного коллеги 500 миллионов долларов.

Стоит отметить, Роланд Дискейн и герой The Rook Рестин Дэйн имеют одинаковые инициалы, придерживаются "ковбойского" стиля в одежде, оба путешествуют во времени, сражаются с монстрами и практически бессмертны. Более того, в обоих произведениях присутствует образ зловещей башни.

Комикс The Rook выходил в свет с 1977 по 1983 годы. Кинг признается, что читал их. Первая книга его серии "Темная башня" появилась в 1982 году, сообщает "Уралинформбюро".

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