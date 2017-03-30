Со Стивена Кинга требуют 500 миллионов долларов за плагиат29 марта в 18:38
- Текст
Комиксов.
Известного американского писателя Стивена Кинга обвинили в нарушении авторского права. Создатель комикса The Rook, имя которого не называется, считает, что Кинг позаимствовал главного героя серии книг "Черная Башня" из его графических новелл. Об этом сообщает развлекательный портал TMZ. Обвинитель намерен получить с популярного коллеги 500 миллионов долларов.
Стоит отметить, Роланд Дискейн и герой The Rook Рестин Дэйн имеют одинаковые инициалы, придерживаются "ковбойского" стиля в одежде, оба путешествуют во времени, сражаются с монстрами и практически бессмертны. Более того, в обоих произведениях присутствует образ зловещей башни.
Комикс The Rook выходил в свет с 1977 по 1983 годы. Кинг признается, что читал их. Первая книга его серии "Темная башня" появилась в 1982 году, сообщает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 09:24
Суд отпустил Сандакова на волю
Ему не стали продлевать домашний арест.Сегодня в 09:16
Тагильчанка обвинила таксиста в похищении ребенка
Женщина поссорилась с водителем.Сегодня в 08:44
Мамут прибрал к рукам "Синема Парк"
И присматривается к "Формуле кино".Сегодня в 08:35
"Уралинформбюро" предотвратило сговор дорожных монстров в Екатеринбурге
Новые подробности.Сегодня в 08:26
Школы обяжут взращивать тружеников
Вкалывать будут учить "с пеленок".Сегодня в 08:10
Samsung выставит Galaxy S8 против iPhone 7
Надеясь восполнить потери от Galaxy Note 7.29 марта в 20:08
Путин передал "Ростеху" арамильский завод
По ремонту авиадвигателей.29 марта в 19:44
В Кыштыме работники УК нашли труп в жилом доме
У погибшего перерезано горло.29 марта в 19:34
Организаторов борделей с несовершеннолетними осудили в Тюмени
Младшей жрице любви было 13 лет.29 марта в 19:20
Свердловский Фонд капремонтов спрятался за правительственный "забор"
От общественности.29 марта в 19:10
Сотрудники супермаркета в Екатеринбурге разбили голову покупателю
И отобрали деньги с телефоном.29 марта в 18:49
Глава Прикамья назначил себе советника по медицине
Из рядов "старой гвардии".29 марта в 18:43
Вымывший с мылом рот школьник ославил Ельцин-центр
На всю Россию.29 марта в 18:38
Со Стивена Кинга требуют 500 миллионов долларов за плагиат
Комиксов.29 марта в 18:32
Украина рискует лишиться "Евровидения" из-за Самойловой
Организаторы конкурса вступились за российскую певицу.
Главные новости
- Сегодня в 08:35"Уралинформбюро" предотвратило сговор дорожных монстров в Екатеринбурге
- 29 марта в 19:20Свердловский Фонд капремонтов спрятался за правительственный "забор"
- 29 марта в 16:56Екатеринбургскую телебашню снимают с продажи
- 29 марта в 16:41будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
- 29 марта в 14:31Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании
Аналитика
будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
Сверхразведка формирует "группы смерти"?
Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании
Расследование "Уралинформбюро".
Девелоперы готовятся к броску на ВИЗ
ЭКСПО в уме?