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"РН-Пурнефтегаз" установил рекорд на научно-технической конференции30 марта в 10:40

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По числу проектов.

Молодые специалисты ООО "РН-Пурнефтегаз" готовятся ко второму этапу ХII научно-технической конференции. Мероприятие пройдет 19-22 апреля в Анапе.

На первом этапе НТК сотрудники предприятия представили 99 проектов. Это стало абсолютным рекордом Общества, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "РН-Пурнефтегаз".

Главный инженер предприятия подчеркнул высокие достижения пурнефтегазовцев в прошлом году. Он выразил надежду, что молодые специалисты и на этот раз смогут продемонстрировать высокий уровень и актуальность научных работ.

"Я не сомневаюсь в том, что сейчас, сегодня и завтра в момент проведения этой конференции мы увидим достойные работы, которые будут внедрены в производство", - добавил он.

В 2016 году на заключительном этапе межрегиональной научно-технической конференции молодые специалисты ООО "РН-Пурнефтегаз" представили 9 проектов в восьми секциях. Он заняли первое общекомандное место среди предприятий блока "Разведка и добыча" ПАО "НК "Роснефть". По итогам конференции 58 проектов были рекомендованы к внедрению в производственный процесс компании "Роснефть" после прохождения внутренних процедур.

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