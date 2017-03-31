А екатеринбуржцы не в курсе.

Спустя полгода журналистского расследования "Уралинформбюро" удалось доказать, что в центре Екатеринбурга незаконно действует Уральский финансово-юридический колледж. Его учредитель – Владислав Назаров, ректор лишенного осенью 2016 года государственной аккредитации Уральского финансово-юридического института.

Собственник частного профобразовательного учреждения год назад для получения лицензии представил в Министерство образования Свердловской области липовый договор аренды помещений в здании УрФЮИ на Карла Либкнехта, 1. Возможно, чиновники и не знали, что их обводят вокруг пальца, когда выдавали лицензию.

"Уралинформбюро" несколько месяцев вело переписку с Минобразом и прокуратурой Свердловской области, настаивая на том, что колледж, не имея помещений для занятий ни в собственности, ни в аренде, не может далее вести лицензируемую деятельность. Чиновники заняли глухую оборону, хотя и провели проверки колледжа, досконально удостоверившись в том, о чем писало агентство: УрФЮрК – бомж.

И, наконец, мы услышали от министерства то, что хотели услышать давно – колледжу Назарова 24 марта выдано предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований до 22 сентября 2017 года. Кроме того, в отношении УрФЮрК будет возбуждено дело об административном правонарушении (ч.3 ст 19.20 КоАП).

Санкция по этой статье (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), для юридического лица – штраф от 150 до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Можно предположить, что вряд ли под конец учебного года Фемида пойдет на закрытие колледжа – студентам дадут доучиться. Скорее всего, Владислав Назаров заплатит крупный штраф.

Возникает другая проблема – министерство образования дотянуло со штрафными санкциями до конца марта. Срок на исправление - 6 месяцев уходит чуть ли не к октябрю, то есть после начала нового учебного года.

Колледжу для продолжения деятельности однозначно придется искать помещения вне стен УрФЮИ – там он находиться далее не может. Как минимум потому, что у здания два собственника (Назаров и его бывшая супруга Анжелика Виноградова), между которыми ведется многолетний судебный спор – единогласия по колледжу-бомжу они не достигнут.

Есть риск того, что Назаров "подвесит" ситуацию, набрав первокурсников, но не решив вопрос с помещениями. Аналогичная ситуация была с его финансово-юридическим институтом, который не исправлял нарушения, выявленные Рособрнадзором, но до середины августа 2016 года вел прием абитурентов, коих потом пришлось распускать на все четыре стороны.

Сейчас колледж проводит дни открытых дверей. Как утверждается на сайте УрФЮрК, такое мероприятие прошло 18 марта: "Будущие абитуриенты и их родители ознакомились с учебными аудиториями колледжа (компьютерным классом, лабораторией и т.д.), посмотрели "открытый урок", который проходил для студентов колледжа по предмету "Административное право". И, конечно же, гости ознакомились с условиями поступления и внеурочной жизнью студентов".

Следующие "открытые двери" запланированы на 22 апреля. При этом вряд ли Назаров и руководители колледжа сообщают родителям абитурентов о проблемах с лицензией или предупреждают о том, что их чадам придется учиться не в роскошном здании на Карла Либкнехта, а где-то "на выселках".

Соответствующей информации в отношении УрФЮрК нет и на сайте областного министерства общего и профессионального образования, хотя ей там самое место. В этой ситуации "Уралинфорбюро" просит считать размещаемый на своем сайте документ официальной позицией этого ведомства.

Мы продолжим следить за ситуацией с юридическим колледжем в "Доме Назарова".