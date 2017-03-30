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В Челябинске отравились 19 юных хоккеистов29 марта в 18:28

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И 8 тренеров.

19 юных хоккеистов и 8 тренеров, приехавших в Челябинск на соревнования, слегли с отравлением. Один ребенок был госпитализирован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

"Чтобы выявить всех заболевших, врачи осмотрели 163 человека", – уточнила пресс-секретарь Ирина Пономарева.

В столице Южного Урала в эти дни проходит турнир среди юниоров 2005 года рождения. Все заболевшие спортсмены и тренеры из разных городов, но жили в одной гостинице.

По данному факту региональный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Доследственную проверку проводит и СУ СКР по Челябинской области.

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