И 8 тренеров.

19 юных хоккеистов и 8 тренеров, приехавших в Челябинск на соревнования, слегли с отравлением. Один ребенок был госпитализирован, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

"Чтобы выявить всех заболевших, врачи осмотрели 163 человека", – уточнила пресс-секретарь Ирина Пономарева.

В столице Южного Урала в эти дни проходит турнир среди юниоров 2005 года рождения. Все заболевшие спортсмены и тренеры из разных городов, но жили в одной гостинице.

По данному факту региональный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Доследственную проверку проводит и СУ СКР по Челябинской области.

Ранее по теме:

Под Екатеринбургом отравились 7 юных спортсменов из Новосибирска