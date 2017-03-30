Они не довольны расследованием уголовного дела.

30 марта вкладчики обанкротившейся инвесткомпании "Уником Партнер" выйдут на пикет. Мероприятие согласовано и пройдет возле зданий ГУ МВД РФ по Свердловской области на проспекте Ленина. Ожидается, что участие в нем примут как минимум 20 человек.

Клиенты "Уником Партнера" не довольны ходом расследования уголовного дела о мошенничестве в компании, которое было возбуждено еще в ноябре 2015 года. До сих пор оно является безфигурантным, хотя, как уверены вкладчики, вся доказательная база в отношении конкретных лиц есть в отчете ЦБ о проверке в 2014 году.

"Нам говорят, что никакого злого умысла у руководства компании не было. Мы считаем, что это не так. Все схемы были выявлены еще три года назад", - сообщила "Уралинформбюро" организатор пикета Татьяна, добавив, что налицо явное затягивание дела.

ЦБ РФ аннулировал лицензии екатеринбургского "Уником Партнера" в конце 2014 года. Причиной стали нарушения законодательства, в том числе связанные с невозвратом денежных средств и ценных бумаг клиентам. Компания задолжала почти 300 вкладчикам около 1 миллиарда рублей. История обернулась возбуждением уголовного дело по факту мошенничества.

Бывший гендиректор компании Игорь Кузьмин признался в суде, что выводил деньги из организации по поручению учредителя Николая Тимофеева. Тот же винит в случившемся экс-руководителя "Уникома".

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