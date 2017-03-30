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Вымывший с мылом рот школьник ославил Ельцин-центр29 марта в 18:43

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На всю Россию.

Екатеринбургский Ельцин-центр снова попал в федеральный топ новостей. На площадке "Лего-лагеря" разыгралась драма: преподаватель, услышав от школьника нецензурную брань, заставила его мыть рот с мылом. Свидетелем инцидента стала Ольга Татарникова, написавшая об этом в Facebook:

"Я не знаю. Но когда сейчас смотрела на плачущего мальчика с пеной изо рта, у меня сердце кровью обливалось. Рядом с ним стояла воспитательница и говорила, что от матерного слова как от комка навоза, надо отмываться. Мальчик ревел, говорил, что уже отмыл, а она заставила повторить процедуру еще раз".

В комментариях пользователи клеймят педагога позором, передает "Уралинформбюро". Однако есть исключения.

"наверное, если б видела, было бы очень жаль мальчика. Но в данном случае что-то я воспитателя поддерживаю больше. UPD: увидела, что мальчику 11 лет. Не, ни фига его не жаль. Нисколечки", - пишет Белка Анастасия Фортуна (здесь и далее орфография источников сохранена, - прим. редакции).

"Побольше бы таких неравнодушных воспитателей! А то недоросли и передоросли сейчас базар фильтровать вообще не считают нужным. А "гуманистам" просто по##й на культурное здоровье нации", - отмечает Алексей Емелин.

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