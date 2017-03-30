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Samsung выставит Galaxy S8 против iPhone 7Сегодня в 08:10

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Надеясь восполнить потери от Galaxy Note 7.

Корпорация Samsung Electronics представила в Нью-Йорке свою новинку. Смартфон будет выпускаться в двух версиях - Galaxy S8 и Galaxy S8+. Предполагается, что они составят конкуренцию iPhone 7 и помогут южнокорейской компании восполнить потери после отзыва взрывоопасного Galaxy Note 7.

В США новинка поступит в продажу 21 апреля, в России - 28 апреля, передает "Уралинформбюро". Ее стоимость будет около 60 тысяч рублей.

Galaxy S8 и Galaxy S8+ имеют загнутый по краям экран, диагональ - 14,7 и 15,7 сантиметров соответственно. Фронтальная камера по сравнению с предыдущей моделью улучшена с 5 до 8 мегапикселей. Объем памяти - 4 гигабайта оперативной и 64 встроенной. Смартфон полчаса может находиться под водой. Кнопка "Home" стала сенсорной, появилась функция персонального голосового помощника.

Как уточняет ТАСС, аккумуляторы в новых смартфонах остались аналогичные тем, что были в Galaxy Note 7. В компании заверяют, что устранили все недочеты, приводившие к взрывам, и ужесточили проверки.

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