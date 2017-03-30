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Школы обяжут взращивать тружениковСегодня в 08:26

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Вкалывать будут учить "с пеленок".

Российские школы возьмут курс на трудовое воспитание. Этот термин планируется ввести в закон "Об образовании". Соответствующие поправки внесли в Госдуму члены Совета Федерации Виктор Кресс и Александр Волков, передает "Уралинформбюро".

Новое понятие подразумевает "процесс организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся, который направлен на приобретение навыков и формирование компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов".

"Трудолюбие и способность к труду важно воспитывать с самого раннего детства", - подчеркивают сенаторы. Однако отсутствие понятия трудового воспитания в законодательстве мешает его внедрению в образовательный процесс. С принятием поправок будут созданы правовые условия для взращивания тружеников.

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