Готовьте по 30 тысяч рублей.

Летом 2017 года в России могут запретить установку старых счетчиков электроэнергии. Вместо них россиян заставят использовать новые системы учета smart metering.

Как пишет "Российская газета", стоимость одного "умного" счетчика составит около 30 тысяч рублей. Эту сумму придется выложить потребителям. Сама установка приборов, по задумке авторов законодательной инициативы, будет бесплатной. Однако эксперты уверены, что все затраты заложат в тариф, передает "Уралинформбюро".

Но будут и плюсы. Со старыми счетчиками, работавшими с погрешностью, существовала проблема неучтенной электроэнергии. Ее "раскидывали" между всеми потребителями, прописывая в строке "Общедомовые нужды". С новыми приборами лишних трат не будет. Кроме того, жильцам не придется ежемесячно снимать показания - они будут списываться дистанционно. Так же дистанционно можно будет отключить от света неплательщиков.