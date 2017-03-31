Россиян вынудят перейти на "умные" электросчетчики30 марта в 16:20
- Текст
Готовьте по 30 тысяч рублей.
Летом 2017 года в России могут запретить установку старых счетчиков электроэнергии. Вместо них россиян заставят использовать новые системы учета smart metering.
Как пишет "Российская газета", стоимость одного "умного" счетчика составит около 30 тысяч рублей. Эту сумму придется выложить потребителям. Сама установка приборов, по задумке авторов законодательной инициативы, будет бесплатной. Однако эксперты уверены, что все затраты заложат в тариф, передает "Уралинформбюро".
Но будут и плюсы. Со старыми счетчиками, работавшими с погрешностью, существовала проблема неучтенной электроэнергии. Ее "раскидывали" между всеми потребителями, прописывая в строке "Общедомовые нужды". С новыми приборами лишних трат не будет. Кроме того, жильцам не придется ежемесячно снимать показания - они будут списываться дистанционно. Так же дистанционно можно будет отключить от света неплательщиков.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
30 марта в 20:14
Путин отменил прямой разговор с россиянами
В апреле.30 марта в 20:12
Болельщики ЧМ-2018 завезут на Средний Урал малярию
Переживают санврачи.30 марта в 19:59
Военный мундир или белый халат: родители плохого не посоветуют
96% россиян навязывают детям выбор профессии.30 марта в 19:57
Тюменец задушил и искромсал ножом мать приятеля
Ради наживы.30 марта в 19:52
10-летний южноуралец едва не зарезал обидчика отца
Напав со спины.30 марта в 19:34
В Екатеринбурге подросток провалился под лед
Проверяя его на прочность.30 марта в 19:30
"Скорпы" зажгут в Екатеринбурге 9 ноября
Тряхнут стариной и не только.30 марта в 19:11
На Южном Урале замглавы поселения провернул земельную аферу
Ущерб превысил 1,2 миллиона.30 марта в 18:58
8-летнее расследование по делу "Макси-групп" близится к суду
Мещанскому.30 марта в 18:56
Ройзман хочет стать губернатором
Ведет переговоры с депутатами.30 марта в 18:42
Экс-министр спорта Прикамья стал фигурантом нового уголовного дела
Его оставили под домашним арестом.30 марта в 18:35
В Приморье торгуют жвачкой с инструкциями по суициду
Она замечена в 10 магазинах.30 марта в 18:25
Попавшая под автобус 12-летняя тюменка получит миллион
От автопредприятия Тюмени.30 марта в 18:10
Сити-менеджер Снежинска получил всю власть над городом
ЗАТО перешел на "одноглавую" систему управления.30 марта в 18:08
Под Тавдой водитель ВАЗа врезался в маршрутку с пассажирами
Пострадали три человека.
Главные новости
- 30 марта в 18:56Ройзман хочет стать губернатором
- 30 марта в 16:10Транспортный митинг в Екатеринбурге: просчет мэрии или провокация?
- 30 марта в 13:57Свердловский Минобраз признал колледж Назарова "бомжем"
- 30 марта в 12:53Паслер: "В думе дошло до драк и оскорблений"
- 30 марта в 08:35"Уралинформбюро" предотвратило сговор дорожных монстров в Екатеринбурге
Аналитика
Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт
На дорожных аукционах.
будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
Сверхразведка формирует "группы смерти"?
Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании
Расследование "Уралинформбюро".