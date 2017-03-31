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Глава минздрава ищет потерянные Екатеринбургом миллионы30 марта в 11:59

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Чиновники разошлись в цифрах.

Министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов опроверг данные об урезании "медицинского" бюджета Екатеринбурга. Об экономии на нуждах здравоохранения заявила первый замначальника горздрава Татьяна Савинова, выступавшая на заседании гордумы 28 марта. По ее словам, в 2017 году на эти цели город получит из областного бюджета на 700 миллионов меньше, чем годом ранее.

Глава минздрава, прокомментировавший ситуацию перед заседанием коллегии министерства, с этим не согласился: "Немножко некорректная цифра, она несколько увеличена. Потеря объемов есть, но они обусловлены развитием технологий, уменьшением коечного фонда". Тенденция к сокращению финансирования есть по всей стране, подчеркнул он, пообещав озвучить конкретные цифры по Екатеринбургу 30 марта, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что на вчерашнее заседание коллегии, где обсуждали финансы и распространение заболеваний в области, журналистов не пустили.

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