Екатеринбуржцы придумали креативные названия для отделения ЕРЦ30 марта в 11:36
- Текст
На Мамина-Сибиряка.
В Екатеринбурге стартовал заключительный этап конкурса на лучшее название районного отделения ЕРЦ по адресу Мамина-Сибиряка, 2. На сайте расчетного центра можно проголосовать за понравившийся вариант до 20 апреля. Автор самого популярного названия получит денежный приз - 5000 рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ЕРЦ", новое отделение в Железнодорожном районе открылось в конце 2016 года, а в феврале стартовал традиционный конкурс на лучшее название. За время первого этапа в нем приняли участие более 200 жителей Екатеринбурга.
"В этом году мы в одиннадцатый раз организуем конкурс на лучшее название для отделения ЕРЦ и вновь восхищаемся активностью екатерибуржцев. Редко, когда письма участников содержат один единственный вариант, чаще всего мы получаем несколько идей – от достаточно очевидных, привязанных к расположению нового офиса, до креативных и очень неожиданных. У внутренней комиссии конкурса была непростая задача – определить варианты, которые попадут на всеобщее голосование. Теперь у авторов пяти названий есть шанс попасть в историю нашей компании и выиграть денежный приз", - отметила заместитель директора "Единого Расчетного Центра" Елена Береснева.
Новое отделение расположено в центральном районе, вблизи важных для города объектов и остановок транспорта, большинство авторов отметили этот факт в своих вариантах названий: "Вокзальное", "Космонавтов", "Мамина-Сибиряка", "У вокзала", "Трамвайный переулок". Не обошлось и без забавных и неожиданных предложений: "Аминасибазин", "Сибиам", "Скверное" (рядом расположен сквер) и даже "Мама и Сибиряк".
Один из участников нашел универсальный способ выбора названия – составление аббревиатуры по расположению офиса. Новое отделение он предложил назвать "УЧМС" - угол Челюскинцев и Мамина-Сибиряка.
В итоге комиссией были определены пять вариантов, из которых лучшее смогут выбрать жители Екатеринбурга: "Городское", "Железнодорожное", "Магистральное", "Спутник" и "Свердловское".
Проголосовать за название отделения можно на сайте ерц96.рф до 12.00 20 апреля. Вариант, который наберет большее количество голосов, станет официальным названием районного отделения, а его автор получит 5 000 рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
30 марта в 20:14
Путин отменил прямой разговор с россиянами
В апреле.30 марта в 20:12
Болельщики ЧМ-2018 завезут на Средний Урал малярию
Переживают санврачи.30 марта в 19:59
Военный мундир или белый халат: родители плохого не посоветуют
96% россиян навязывают детям выбор профессии.30 марта в 19:57
Тюменец задушил и искромсал ножом мать приятеля
Ради наживы.30 марта в 19:52
10-летний южноуралец едва не зарезал обидчика отца
Напав со спины.30 марта в 19:34
В Екатеринбурге подросток провалился под лед
Проверяя его на прочность.30 марта в 19:30
"Скорпы" зажгут в Екатеринбурге 9 ноября
Тряхнут стариной и не только.30 марта в 19:11
На Южном Урале замглавы поселения провернул земельную аферу
Ущерб превысил 1,2 миллиона.30 марта в 18:58
8-летнее расследование по делу "Макси-групп" близится к суду
Мещанскому.30 марта в 18:56
Ройзман хочет стать губернатором
Ведет переговоры с депутатами.30 марта в 18:42
Экс-министр спорта Прикамья стал фигурантом нового уголовного дела
Его оставили под домашним арестом.30 марта в 18:35
В Приморье торгуют жвачкой с инструкциями по суициду
Она замечена в 10 магазинах.30 марта в 18:25
Попавшая под автобус 12-летняя тюменка получит миллион
От автопредприятия Тюмени.30 марта в 18:10
Сити-менеджер Снежинска получил всю власть над городом
ЗАТО перешел на "одноглавую" систему управления.30 марта в 18:08
Под Тавдой водитель ВАЗа врезался в маршрутку с пассажирами
Пострадали три человека.
Главные новости
- 30 марта в 18:56Ройзман хочет стать губернатором
- 30 марта в 16:10Транспортный митинг в Екатеринбурге: просчет мэрии или провокация?
- 30 марта в 13:57Свердловский Минобраз признал колледж Назарова "бомжем"
- 30 марта в 12:53Паслер: "В думе дошло до драк и оскорблений"
- 30 марта в 08:35"Уралинформбюро" предотвратило сговор дорожных монстров в Екатеринбурге
Аналитика
Челябинские власти закатали "малышей" в асфальт
На дорожных аукционах.
будьте счастливы, будьте прокляты с "Синим китом"
Сверхразведка формирует "группы смерти"?
Бульвар Культуры умер – мэрия Екатеринбурга в скорбном молчании
Расследование "Уралинформбюро".