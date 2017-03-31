На Мамина-Сибиряка.

В Екатеринбурге стартовал заключительный этап конкурса на лучшее название районного отделения ЕРЦ по адресу Мамина-Сибиряка, 2. На сайте расчетного центра можно проголосовать за понравившийся вариант до 20 апреля. Автор самого популярного названия получит денежный приз - 5000 рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ЕРЦ", новое отделение в Железнодорожном районе открылось в конце 2016 года, а в феврале стартовал традиционный конкурс на лучшее название. За время первого этапа в нем приняли участие более 200 жителей Екатеринбурга.

"В этом году мы в одиннадцатый раз организуем конкурс на лучшее название для отделения ЕРЦ и вновь восхищаемся активностью екатерибуржцев. Редко, когда письма участников содержат один единственный вариант, чаще всего мы получаем несколько идей – от достаточно очевидных, привязанных к расположению нового офиса, до креативных и очень неожиданных. У внутренней комиссии конкурса была непростая задача – определить варианты, которые попадут на всеобщее голосование. Теперь у авторов пяти названий есть шанс попасть в историю нашей компании и выиграть денежный приз", - отметила заместитель директора "Единого Расчетного Центра" Елена Береснева.

Новое отделение расположено в центральном районе, вблизи важных для города объектов и остановок транспорта, большинство авторов отметили этот факт в своих вариантах названий: "Вокзальное", "Космонавтов", "Мамина-Сибиряка", "У вокзала", "Трамвайный переулок". Не обошлось и без забавных и неожиданных предложений: "Аминасибазин", "Сибиам", "Скверное" (рядом расположен сквер) и даже "Мама и Сибиряк".

Один из участников нашел универсальный способ выбора названия – составление аббревиатуры по расположению офиса. Новое отделение он предложил назвать "УЧМС" - угол Челюскинцев и Мамина-Сибиряка.

В итоге комиссией были определены пять вариантов, из которых лучшее смогут выбрать жители Екатеринбурга: "Городское", "Железнодорожное", "Магистральное", "Спутник" и "Свердловское".

Проголосовать за название отделения можно на сайте ерц96.рф до 12.00 20 апреля. Вариант, который наберет большее количество голосов, станет официальным названием районного отделения, а его автор получит 5 000 рублей.