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Магнитогорску добавят комфорта за 144 миллиона рублей30 марта в 13:38

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Средства поступят из федерального бюджета.

Магнитогорск в скором времени преобразится, а его жителям станет жить комфортнее. Город участвует в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", который будет действовать в течение 5 лет.

Как отметил начальник городского управления капстроительства и благоустройства Илья Сикерин, в 2017 году на благоустройство Магнитогорска из федерального бюджета поступит 144,5 миллиона рублей. В муниципалитете разработана необходимая программа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации, 48,2 миллиона пойдет на ремонт общественного центрального пространства. В частности, будет приведен в порядок парк у Вечного огня. Сейчас данный проект проходит экспертизу. Более 96 миллионов направят на благоустройство дворов. Планируется отремонтировать проезды, проверить освещение, установить скамейки и урны. Этот объем работ будет выполняться за счет средств бюджетов разных уровней.

Также предусмотрено оборудование детских и спортивных зон, автомобильных парковок, контейнерных площадок, озеленение и многое другое. К этим проектам уже должны подключиться собственники жилья, подав соответствующие заявки в райадминистрации.

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